POL-AC: Brand in Baesweiler - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Eschweiler (ots) - Ein Mann hat am vergangenen Freitagvormittag (07.07.23) versucht, Waren aus einem Supermarkt in der Straße Stich zu entwenden. Eine Angestellte hatte jedoch bemerkt, dass der Mann im Laden mehrere Gegenstände, u.a. Spirituosen, in seine Hosentaschen und unter den Pullover gesteckt hatte. Auf den Diebstahl angesprochen reagierte er äußerst ...

mehr