POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab- über 5.000 Euro Blechschaden (17.04.2024)

Dunningen (ots)

Am Mittwochabend ist auf der Landesstraße 412 zwischen Seedorf und Dunningen ein Unfall passiert, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Gegen 20.15 Uhr war ein 31-jähriger VW Golf-Fahrer in Richtung Dunningen unterwegs, als er in einer Linkskurve rutschte und im weiteren Verlauf nach links von der Straße abkam. Hierbei überfuhr der Mann zwei Leitpfosten und blieb in einem angrenzenden Graben mit seinem Wagen stehen. Um den VW Golf, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

