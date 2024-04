Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter nach verbaler Streitigkeit attackiert

Waiblingen (ots)

Der Zugbegleiter eines in Richtung Stuttgart fahrenden Regionalzuges ist am gestrigen Donnerstagabend (04.04.2024) kurz vor dem Halt am Waiblinger Bahnhof von zwei 19 und 21 Jahre alten Reisenden nach einer verbalen Streitigkeit körperlich attackiert worden. Gegen 19:15 Uhr gerieten die beiden 19 und 21 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Zugbegleiter eines aus Richtung Crailsheim kommenden Regionalzuges. Im Laufe dieser Streitigkeit sollen die beiden jungen Männer den 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen schließlich auch körperlich attackiert haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge schlugen sie dem Mann hierbei mehrfach gegen die Brust und packten ihn an seinem Hemdkragen. Im Anschluss sollen sich beide Parteien gegenseitig verbal beleidigt haben bevor sie durch alarmierte Einsatzkräfte beim Halt am Waiblinger Bahnhof noch im Zug angetroffen wurden. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell