BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnsteig

Vaihingen an der Enz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Montag (01.04.2024) eine Betonplatte auf die Gleise nahe dem Bahnhof Vaihingen an der Enz gelegt. Am gestrigen Montag gegen 23:20 Uhr kollidierte ein von Stuttgart in Richtung Mannheim fahrender Fernzug trotz einer umgehend eingeleiteten Schnellbremsung mit einer auf den Gleisen befindlichen Betonplatte kurz vor dem Bahnhof Vaihingen an der Enz. ...

mehr