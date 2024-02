POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots) - In den letzten Tagen, wir berichteten, kam es in der Oldenburger Innenstadt vermehrt zu Einbrüchen in Geschäfts- und Lagerräume. Am Mittwoch konnten drei Beschuldigte festgestellt werden von denen sich einer nun in Untersuchungshaft befindet. Am Mittwoch, dem 31.01.2024, fielen zwei Polizeibeamten in der Innenstadt zwei verdächtig wirkende ...

mehr