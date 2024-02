Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Festnahme nach Einbruchsserie in Geschäftsräume der Oldenburger Innenstadt +++

Oldenburg (ots)

In den letzten Tagen, wir berichteten, kam es in der Oldenburger Innenstadt vermehrt zu Einbrüchen in Geschäfts- und Lagerräume. Am Mittwoch konnten drei Beschuldigte festgestellt werden von denen sich einer nun in Untersuchungshaft befindet.

Am Mittwoch, dem 31.01.2024, fielen zwei Polizeibeamten in der Innenstadt zwei verdächtig wirkende Oldenburger im Alter von 41 und 21 Jahre auf, welche scheinbar weitere lohnende Objekte auskundschafteten. Nach der Personalienfeststellung und der Durchsuchung der Personen wurde Diebesgut aus einem Einbruch festgestellt. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung von mehreren Wohnungen im Stadtgebiet beim zuständigen Oldenburger Amtsgericht.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnte weiteres Beweismaterial festgestellt und ein dritter Beschuldigter im Alter von 33 Jahren ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg erwirkte beim hiesigen Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl für den 41-Jährigen Hauptverdächtigen.

Die weitere Auswertung des aufgefundenen Diebesgutes dauert an.

