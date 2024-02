Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ diverse Autoreifen zerstochen +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch 31.01. auf Donnerstag den 01.02.2024 wurden in den Oldenburger Straßen: Alter Eichenhof, Eutiner Straße, Küstriner Straße und Mühlenhofsweg an insgesamt zehn geparkten Autos jeweils ein Reifen zerstochen.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der 0441-7904115 zu melden. (+145581)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell