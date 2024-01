Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Täter erbeuten bei so genanntem Enkeltrickbetrug einen hohen fünfstelligen Betrag.

Oldenburg (ots)

Am 29.01.24 erhält ein älteres Ehepaar aus Edewecht/ Osterscheps gegen 12:00 Uhr einen Anruf, der angeblich von ihrem Sohn war. Dieser teilte mit, dass er mit der Delta-Variante des Coronavirus im Krankenhaus liege und sein Zustand lebensbedrohlich wäre. Mit einem sehr teurem, noch nicht zugelassenem Medikament könne man die Krankheit erfolgreich behandeln. Die Kosten müssten jedoch zunächst von der Familie übernommen werden. Das Gespräch wird dann von einem angeblichen Arzt weiter geführt. Der drängt auf schnelle Zahlung des Geldes und kündigt einen Abholer an, der gegen 14:00 Uhr bei den Eheleuten erscheint. Dieser erlangt Bargeld im hohen fünfstelligem Bereich. Beschrieben wird der Abholer als ca. 170cm groß, sehr schlank, ca. 40 Jahre alt, südländisches Aussehen. Bekleidet war der Mann mit dunkler Hose, schwarzem Blouson und einem schwarzen Cäppi. Der Täter flüchtete zu Fuß aus der Straße An den Linden in Richtung Lindendamm. Vermutlich stand dort sein Fluchtfahrzeug. Zeugen, die gegen 14:00 Uhr in Osterscheps an der Straße Lindendamm ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

