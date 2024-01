Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Mehrere Einbrüche vom Wochenende beschäftigen die Polizei, gesucht werden Zeugen.

Ein Einfamilienhaus im Gerichtsviertel in Oldenburg suchten die Täter am Samstag in der Zeit von ca. 17:30 bis 23:00 Uhr auf. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und entkamen unter anderem mit Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe. (125498)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden Schulungsräumlichkeiten in der Staulinie gewaltsam betreten. Auch hier konnten die Täter eine geringe Menge an Bargeld entwenden und unerkannt flüchten. (123457)

Ebenfalls Schulungsräume, diesmal in der Ritterstraße, waren das Ziel der Täter in der Zeit von Freitagabend bis zum Sonntagabend. Nachdem eine erste Tür aufgehebelt wurde konnten die Täter nicht weiter in das Objekt eindringen, so dass hier kein Diebesgut erlangt werden konnte. (127557)

Eine Apotheke in der Haarenstraße war in der Zeit von Samstagnachmittag bis zum Sonntagabend das Ziel der Einbrecher. Nach dem Aufhebeln einer Tür wurden die Räume durchsucht, Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. (127936)

In allen Fällen werden Zeugen gesucht, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell