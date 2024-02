POL-OL: Oldenburg: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots) - Mehrere Einbrüche vom Wochenende beschäftigen die Polizei, gesucht werden Zeugen. Ein Einfamilienhaus im Gerichtsviertel in Oldenburg suchten die Täter am Samstag in der Zeit von ca. 17:30 bis 23:00 Uhr auf. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und entkamen unter anderem mit Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe. (125498) In der Zeit von ...

