Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch ins Rathaus - Polizei bittet um Hinweise

Egesheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter versucht, in das Rathaus von Egesheim in der Hauptstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich mit einem Hebelwerkzeug an der Haupteingangstür des Rathauses zu schaffen, um diese aufzubrechen. Die stabile Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, so dass der Täter nicht in das Rathaus eindringen konnte. Die Polizei Wehingen, Tel.: 07426 1240, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

