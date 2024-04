Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl von Musikbox (22.- 29.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

In den Osterferien ist es im Zeitraum zwischen Freitag, 22. März und Montag, 29. März in der Steinbühlstraße zu einem Diebstahl einer Musikbox gekommen. Ein Dieb entwendete aus einem nicht verschlossenen Raum der Grundschule eine Musikbox. Da diese an einem Heizkörper gesichert war, baute der Unbekannte den Heizkörper einfach aus, um die Anlage klauen zu können. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

