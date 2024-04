Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6134/B314 - Polizei sucht Zeugen (17.04.2024)

Tengen, B314 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Einmündung der Kreisstraße 6134 zur Bundesstraße 314 ereignet hat. Ein 64-Jähriger war mit einem Ford Transit auf der B314 von Singen kommend in Richtung Blumenfeld unterwegs. An der Einmündung zur K6134 fuhr ein Unbekannter mit einem schwarzen Kleinwagen so weit in den Einmündungsbereich hinein, dass der Ford-Fahrer einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen nach links verhindern konnte. Dabei prallte er jedoch gegen ein auf der dortigen Verkehrsinsel stehendes Schild. Es entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der schwarze Kleinwagen fuhr einfach in Richtung Singen davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

