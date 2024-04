Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mehrere Verstöße bei einer Verkehrskontrolle (16.04.2024)

Singen (ots)

Gleich mehrere Verstöße haben Beamte des Reviers Singen bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Hauptstraße/Hohgarten festgestellt. Gegen 16.30 Uhr wollte ein Polizeibeamter eine 45 Jahre alte Frau in ihrem haltenden Mercedes kontrollieren. Plötzlich fuhr sie jedoch langsam an, so dass sich einer der Polizisten vor ihr Auto stellte, um eine Wegfahrt zu verhindern. In der Folge schob sie ihn kurz vor sich her, ehe sie schließlich anhielt. Bei der anschließenden Überprüfung der 45-Jährigen nahmen sie nicht nur Alkoholgeruch bei der Frau wahr, sondern stellten zudem fest, dass sie keinen Führerschein mehr hat. Zu allem Überfluss gab sie zunächst auch noch falsche Personalien an. Da ein Alkoholtest nicht gelang, musste sie schließlich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Die Frau erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

