POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zerkratzt grauen Fiat Tipo auf dem Penny-Parkplatz (16.04.2024)

Konstanz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag an der Bushaltestelle Sternenplatz ereignet hat. Gegen 13.55 Uhr stieg ein 14 Jahre junges Mädchen in den Bus der Linie 12 in Fahrtrichtung stadtauswärts ein. An der Tür des Busses kam es aufgrund mehrerer zusteigender ...

mehr