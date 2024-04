Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Raub in der Riedstraße - Unbekannte greifen 27-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (15.04.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Raub, zu dem es am Montagabend in der Riedstraße bei einem Skaterplatz gekommen sein soll. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 21 Uhr pöbelten fünf junge Männer im Bereich einer Wiese beim Jugendtreff Berchen wahllos Passanten an. Ein 27-Jähriger mischte sich daraufhin ein und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Daraufhin gerieten die Männer zunächst verbal aneinander. In der Folge forderten die Unbekannten den 27-Jährigen auf, seinen Rucksack herauszugeben, was dieser jedoch verweigerte. Darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, bevor die Unbekannten schließlich mit E-Scootern in Richtung Riedstraße und den dortigen Schrebergärten flüchteten. Während der Flucht ergriffen sie noch diverse Gegenstände die bei der Auseinandersetzung aus dem Rucksack des 27-Jährigen gefallen waren.

Der 27-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Zu den unbekannten Männern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 19-23 Jahre alt und mit Jogginghosen und Kapuzenpullovern bekleidet waren. Einer der Täter hatte einen auffällig langen Vollbart und trug einen roten Hoodie mit Adidas Logo.

Zeugen der Auseinandersetzung, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell