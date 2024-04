Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Aistaig/ Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in eine Firma ein- Polizei bittet um Hinweise (16.04.2024)

Oberndorf-Aistaig (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in ein Firmengebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zugangstür drangen die Täter in die Räume ein und nahmen mehrere Laptops und Kartons im bisher noch nicht bekannten Umfang mit. Die Polizei Oberndorf ermittelt nun wegen dem Einbruch und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die zur genannten Zeit oder bereits zu einem früheren Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Stuttgarter Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen

