POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Unbekannter fährt Fiat den Außenspiegel ab - Polizei sucht Zeugen (16.04.2024)

Das Polizeirevier Oberndorf sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr, auf der Neuhäuserstraße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines dunkelbraunen oder grauen Renault Kombi war auf der Neuhäuserstraße unterwegs und prallte hierbei auf Höhe Hausnummer 1 gegen den linken Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten Fiat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt einfach fort. Am Verursacherfahrzeug dürfte laut eines Zeugen ein OF- oder OG-Kennzeichenschild angebracht gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0 zu melden.

