POL-PPRP: Betrug mit vierstelligem Vermögensschaden

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag (29.10.2023) auf Montag (30.10.2023) in einen Tennisclub in der Friedrichstraße ein. Über den Club gelangten die Täter in die angrenzende Gaststätte. Aus den Räumlichkeiten wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag erbeutet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail ...

