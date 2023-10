Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener LKW-Fahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Die Polizei kontrollierte am Montagnachmittag (30.10.2023, 14.20 Uhr) in der Saarlandstraße einen 35-jährigen LKW-Fahrer. Zuvor meldete ein Zeuge einen LKW, der Schlangenlinien fahren würde. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,86. Der 35-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizeikräfte seinen Führschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Laut Zeugen habe der LKW-Fahrer zuvor in der Heinigstraße mehrere Fußgänger durch seine auffällige Fahrweise gefährdet. Einige musste sogar zur Seite gesprungen. Die betroffenen Personen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell