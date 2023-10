POL-PPRP: Gerätehaus aufgebrochen

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am frühen Montagmorgen (30.10.2023) kam es gegen 05:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses in der Platanenstraße im Frankenthaler Stadtteil Eppstein. Die zwei Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 ...

