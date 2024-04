Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Bundesstraße 462- Polizei sucht Zeugen (16.04.2024)

Villingendorf (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 462 zwischen Lackendorf und Dunningen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 5.15 Uhr mit einem dunkelfarbenen Auto, vermutlich einem VW, auf der B 462 von Dunningen herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. Der Unbekannte überholte kurz vor dem Hochwald trotz bestehendem Überholverbots und einem entgegenkommenden Linienbus eines 28-Jährigen einen vor ihm fahrenden Reisebus der Marke Setra eines 61-Jährigen. Beim Wiedereinscheren kollidierte der linke Außenspiegel des VW mit der linken Frontseite des Linienbusses. Herumfliegende Teile des Spiegels beschädigten in der Folge noch den Reisebus. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Rottweil fort. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht und einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

