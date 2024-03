Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in der Tübinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (01.03.2024) kurz vor 14:00 Uhr in der Tübinger Straße in Waldenbuch. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer war dort in Fahrtrichtung Dettenhausen unterwegs, als er im Bereich einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur kam und dort mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 48 Jahre alten Autofahrers kollidierte. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der 26-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 60.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsflüssigkeiten erheblich verunreinigt und musste nass gereinigt werden. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsmaßnahmen musste die Tübinger Straße bis gegen 17:15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

