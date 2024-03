Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Mobiler Blitzer-Anhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit wenig Verständnis für die Verkehrssicherheitsarbeit des Landkreises Böblingen reagierte ein bislang unbekannter Täter, der am Donnerstag (29.02.2024) gegen 05:45 Uhr die Scheibe einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage einschlug. Der sogenannte "Enforcement Trailer" war am Ortseingang Schönaich / Panzerstraße in Richtung Thermalbad Böblingen aufgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Schönaich zu melden.

