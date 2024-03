Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Trickdiebe treiben in der Römerstraße ihr Unwesen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Gleich zweimal waren am Donnerstag (29.02.2024) Trickdiebe in Leonberg-Eltingen erfolgreich. Gegen 13:15 Uhr kam es in einem Baumarkt in der Römerstraße zu einem Trickdiebstahl beim Geldwechsel. Ein bislang unbekannter Täter wollte an der Kasse des Baumarktes mehrere Artikel bezahlen und gleichzeitig verschiedene Gelscheine gewechselt haben. Ihm gelang es, durch einen sogenannten Wechselfallenschwindel mehrere hundert Euro zu erlangen und den Baumarkt zu verlassen. Der Tatverdächtige soll kurze schwarze Haare, einen dunklen ungepflegten Bart und ein rundes Gesicht gehabt haben. Bekleidet soll er mit einer dunklen Hose und einer roten Jacke mit schwarzem Reißverschluss gewesen sein.

Nur rund 15 Minuten später war ein anderer Tatverdächtiger in der Römerstraße auf dem Parkdeck eines Supermarkts unterwegs, wo er einen 80-jährigen Mann ansprach und bat, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Im Zuge des Wechselvorgangs griff der Unbekannte in den Geldbeutel des Seniors, um ihm angeblich beim Heraussuchen der passenden Münzen zu helfen. Dabei entwendete er unbemerkt die EC-Karte des 80-Jährigen, mit der er anschließend an einem Geldautomaten in der Römerstraße insgesamt 2.000 Euro vom Konto seines Opfers abhob. Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alter und 175 cm großer Mann mit kurzen dunklen Haaren und gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben, der einen blauen Pullover getragen haben soll.

Da sich beide Diebstähle zur Tageszeit an belebten Örtlichkeiten ereignet haben, könnten Zeugen die Tathandlungen oder möglicherweise auch die Flucht der noch unbekannten Männer beobachtet haben. Insbesondere in dem Baumarkt bildete sich an der Kasse eine lange Schlange, während der Tatverdächtige die Kassiererin ins Gespräch verwickelte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

