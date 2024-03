POL-LB: Kornwestheim: Trickbetrüger erbeuten fünfstellige Summe

Ludwigsburg (ots) - Gleich zweimal waren am Donnerstag (29.02.2024) Trickdiebe in Leonberg-Eltingen erfolgreich. Gegen 13:15 Uhr kam es in einem Baumarkt in der Römerstraße zu einem Trickdiebstahl beim Geldwechsel. Ein bislang unbekannter Täter wollte an der Kasse des Baumarktes mehrere Artikel bezahlen und ...

mehr