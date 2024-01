Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Hinweise erbeten

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 30.01.2024, kam es in Bad Bramstedt in den frühen Abendstunden zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten das Haus in der Straße Rühmels nur für eine kurze Zeit verlassen, als Einbrecher versuchten, in das Gebäude zu gelangen.

Der Tatzeitraum konnte durch die Geschädigten auf die Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr eingegrenzt werden. In dieser halben Stunde machten sich die unerkannten Täter erfolglos daran, über den Terrassenbereich in das Haus einzudringen. Warum dieses Vorhaben misslang und ob die Täter gegebenenfalls gestört worden sind, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04101 202-0 oder per Email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

