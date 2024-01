Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte entwenden Waschmittel im Wert von mehreren hundert Euro - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (26.01.2024) ist es in der "Bahnhofstraße" an der Ecke "Spitzerdorfstraße" zu einem dreisten Diebstahl bei einem Drogeriemarkt gekommen, bei dem insgesamt 55 haushaltsübliche Flaschen Flüssigwaschmittel entwendet wurden.

Die Tat geschah in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die entwendete Ware befand sich zuvor in einem Warenständer im Außenbereich vor dem Geschäft.

Eine Mitarbeiterin stellte den Verlust der Waschmittelflaschen in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro fest. Der Warenständer befand sich noch vor Ort.

Täterhinweise liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Das Polizeirevier in Wedel führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Wer hat verdächtige Personen im Umfeld des Drogeriemarktes wahrgenommen? Wer hat jemanden dabei beobachtet, wie Personen mehrere Flaschen Flüssigwaschmittel aus der Auslage entnommen haben?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell