POL-SE: Rellingen - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Müllfahrzeug

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (26.01.2024) ist es in der "Bahnhofstraße" an der Ecke "Spitzerdorfstraße" zu einem dreisten Diebstahl bei einem Drogeriemarkt gekommen, bei dem insgesamt 55 haushaltsübliche Flaschen Flüssigwaschmittel entwendet wurden. Die Tat geschah in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 ...

