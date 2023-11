Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann in Bankfiliale überfallen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Mittwochabend, 15. November 2023, um 22.40 Uhr zum Nachteil eines 40-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Der 40-Jährige hatte sich in einer Bankfiliale am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt niedergelassen und für die Nacht eingerichtet, als er von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurde. Die zwei Männer traten und schlugen unvermittelt auf den Mann ein und verletzten ihn dabei leicht. Ein 15-jähriger Zeuge beobachtete die Situation und ging dazwischen, woraufhin die beiden Tatverdächtigen über die Bahnhofstraße in Richtung Heinrich-König-Platz flüchteten. Im Anschluss nahmen Polizeibeamte den Sachverhalt auf und der Rettungsdienst versorgte den Verletzten medizinisch vor Ort.

Ein Tatverdächtiger war circa 1,70 Meter groß, 30 bis 50 Jahre alt, von korpulenter Statur, trug einen Vollbart und war dunkel gekleidet. Der andere Tatverdächtige war circa 1,75 Meter groß, 30 bis 50 Jahre alt, von dünner Statur und ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell