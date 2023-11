Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. November 2023, in Horst verletzt wurde, sucht die Polizei nach einer beteiligten Autofahrerin oder einem beteiligten Autofahrer. Der 46 Jahre alte Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Pedelec vermutlich auf der Schmalhorststraße in Richtung Turfstraße unterwegs, wo er in Höhe der Straße An der Rennbahn von einem dunklen Fahrzeug erfasst wurde. Dadurch stürzte der ortsunkundige Oberhausener und verletzte sich leicht. Die Fahrerin oder der Fahrer des Wagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Der setzte daraufhin seinen Arbeitsweg fort. Erst an seinem Arbeitsplatz alarmierten Mitarbeiter des Betriebes die Polizei und riefen einen Rettungswagen hinzu. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls sowie nach dem unbekannten Autofahrer oder der unbekannten Autofahrerin und bittet diese Person, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

