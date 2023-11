Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin in Bulmke-Hüllen bei Unfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin kam es Dienstag, 14. November 2023, in Bulmke-Hüllen. Eine 58-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 17.50 Uhr auf dem Erlenbruch und bog links in die Florastraße in Fahrtrichtung Feldmark ein. Zeitgleich überquerte eine 52-jährige Gelsenkirchenerin zu Fuß den Fußgängerüberweg der Florastraße in Richtung Hüller Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Auto. Die 52-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Nachdem sie vor Ort von einer Notärztin behandelt worden war, wurde sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

