POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufszentrums

Ludwigsburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (14.02.2024) gegen 19:45 Uhr in der Schäferstraße in Hohenhaslach ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines Linienbusses musste an der Gabelung Untere Au / Schäferstraße einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto ausweichen. Dabei streifte er das Glasvordach ...

