Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen und einen mutmaßlich geschädigten Autofahrer nach einem Zwischenfall, der sich am Mittwoch (14.02.2024) um etwa 17:00 Uhr in Döffingen zutrug. Ein Busfahrer der Linie 766 war von Weil der Stadt kommend in Richtung Böblingen unterwegs. Ab der Haltestelle Weil der Stadt - Schafhausen konnten Fahrgäste beobachten, wie der Busfahrer trotz Rotlicht mehrfach jeweils weiterfuhr und insgesamt einen rasanten Fahrstil zeigte. In Döffingen übersah er vermutlich an der Einmündung Dätzinger Straße / Landesstraße 1182 die für ihn geltende Stoppstelle und bog in die L 1182 in Richtung Böblingen ein. Ein bislang unbekanntes bevorrechtigtes Fahrzeug, das von rechts kam, musste eine Vollbremsung durchführen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem Fahrmanöver bremste der Busfahrer in der Einmündung stark ab, wodurch eine 18-Jährige im Bus an einer Haltestange anstieß und leichte Verletzungen erlitt. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet insbesondere den geschädigten Fahrzeuglenker sowie weitere Zeugen, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell