POL-RZ: Gewaltandrohungen an einer Geesthachter Schule

Ratzeburg (ots) - 05. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 28.11. - 01.12.2023 - Bad Oldesloe Am vergangenen Wochenende ist es in Bad Oldesloe zu mehreren Einbrüchen gekommen. Gleich in zwei Einfamilienhäuser in der Dorothea-Schlözer-Straße drangen Unbekannte ein bzw. versuchten es. In der Zeit vom 28.11.2023, 10.00 Uhr bis zum 02.12.2023, 09.00 Uhr gelangten die Täter in einem Fall über die gewaltsam geöffnete ...

