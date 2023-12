Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

05. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 28.11. - 01.12.2023 - Bad Oldesloe

Am vergangenen Wochenende ist es in Bad Oldesloe zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Gleich in zwei Einfamilienhäuser in der Dorothea-Schlözer-Straße drangen Unbekannte ein bzw. versuchten es. In der Zeit vom 28.11.2023, 10.00 Uhr bis zum 02.12.2023, 09.00 Uhr gelangten die Täter in einem Fall über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt. Dort erlangten sie Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Bei dem zweiten heimgesuchten Wohnhaus hielt die Terrassentür stand, so dass die Räumlichkeiten nicht betreten wurden.

Auch in der Heimstraße blieb es bei einem versuchten Einbruch. Zwischen 08.45 Uhr und 20.30 Uhr drangen die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus ein und entfernten sich ohne Beute.

Im Möhlenbecker Weg jedoch erlangten die Täter Schmuck und Bargeld. Zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr drangen diese über die Terrassentür in das freistehende Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht nun nach Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen am vergangenen Wochenende in den jeweiligen Straßen in Bad Oldesloe machen können. Sie werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell