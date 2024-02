Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall beobachtet haben, der sich am Mittwoch (14.02.2024) gegen 11:45 Uhr auf der Landesstraße 1100 bei Murr ereignete. Dort bog ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer von der Straße "Lehmgrube" auf die L 1100 ein und übersah mutmaßlich einen von links kommenden, in Richtung Steinheim an der Murr fahrenden 55-jährigen Porsche-Lenker. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 37.000 Euro. Der Porsche des 55-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, sich zu melden.

