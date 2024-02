Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (14.02.2024) gegen 19:45 Uhr in der Schäferstraße in Hohenhaslach ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines Linienbusses musste an der Gabelung Untere Au / Schäferstraße einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto ausweichen. Dabei streifte er das Glasvordach eines Gebäudes in der Schäferstraße, wodurch an diesem Risse entstanden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Linienbuslenker seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

