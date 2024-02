Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl a.K.: Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.02.2024, auf Samstag, 10.02.2024, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft in der Tullastraße in Wyhl a.K. Zutritt zu einem Gartengrundstück, indem sie das verschlossene Zugangstor aufhebelten.

Im Weiteren wurde auf dem Grundstück eine Garage aufgebrochen und das Schloss eines Geräteschuppens ebenfalls aufgehebelt.

Insgesamt wurden mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von rund 3500 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell