Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Plau am See

Rostock (ots)

Am 02.03.2024 um 14:43 Uhr kam es in Plau am See an der Kreuzung B103/Dammstraße/Seestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem vier Personen (2x Fahrer und jeweils 1x Beifahrer) verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 35-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Opel die B103 aus Richtung Karow kommend und wollte bei grünem Lichtzeichen an der Kreuzung nach links in die Seestraße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr der 44 Jahre alte deutsche Fahrzeugführer eines PKW Volvo bei ebenfalls grünem Lichtzeichen auf der B103 von Appelburg kommend in Fahrtrichtung Karow entgegen. Hier missachtete die Fahrerin des Pkw Opel als Linksabbiegerin die Vorfahrt des 44-Jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch hinzugerufene Abschleppdienste geborgen werden. Hierfür musste die B103 zeitweise gesperrt werden. Zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe kam die freiwillige Feuerwehr Plau am See zum Einsatz. gefertigt durch: Andreas Düsing Polizeihauptmeister Polizeirevier Plau am See verantwortlich: Isabel Wenzel Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst

