Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tätlicher Angriff auf Busfahrer in Güstrow

Güstrow (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf einen Busfahrer des ÖPNV kam es am heutigen Mittwoch, 28.02.2024, in Güstrow. Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg der unbekannte Tatverdächtige gegen 16:30 Uhr einen öffentlichen Bus des Nahverkehrs im Bereich der Leibnitzstraße in Güstrow. Bereits beim Betreten hat dieser lautstark gestört und in der weiteren Folge den 47-jährigen Busfahrer iranischer Nationalität mehrfach und andauern beleidigt. Daraufhin forderte der Busfahrer den Störer auf, den Bus an der Haltestelle "Leibnitzstraße" zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Störer zunächst nicht nach, so dass der Busfahrer anschließend die Polizei anrief. In der weiteren Folge kam es außerhalb des Busses zu einem tätlichen Angriff des unbekannten Tatverdächtigen auf den Busfahrer. Dabei schlug dieser dem 47-Jährigen einmal mit der Faust ins Gesicht und trat gegen sein Schienbein. Anschließend flüchtete der unbekannte Tatverdächtige über die Prahmstraße in Richtung Rostocker Straße. Eine umgehend durchgeführte Nahbereichsfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb erfolglos. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Hinweise zum möglichen Täter oder der Tat nehmen die Polizei in Güstrow unter der TelNr.: 03843-2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

