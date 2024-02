POL-HRO: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Rostock (ots) - Am heutigen Abend kam es in Rostock Groß Klein zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatz kamen. In der Alten Warnemünder Chaussee stießen gegen 19:35 Uhr ein PKW Mazda, VW Golf und ein Ford zusammen. In der Folge wurden drei Personen leicht verletzt, welche vor Ort im Rettungswagen ambulant behandelt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ...

