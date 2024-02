Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrraddiebstahl mit erfolgreicher Durchsuchungsmaßnahme aufgeklärt

Rostock/ Grimmen (ots)

Am 24.02.2024 wurde das PHR Rostock-Reutershagen über einen Fahrraddiebstahl informiert, welcher sich in der Nacht zuvor ereignet haben soll. Die Geschädigte konnte über einen verbauten "Tracker" ihr Fahrrad punktgenau orten. Bei der ermittelten Örtlichkeit handelt es sich um den Wohnort einer mehrfach polizeibekannten Familie. Ohne weitere Verzögerungen wurde in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rostock ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In enger Zusammenarbeit mit den Kollegen vom PR Grimmen konnte im Rahmen der Durchsuchung das gesuchte Elektrofahrrad sowie ein weiteres entwendetes Fahrrad aufgefunden werden. Zudem entdeckten die Beamten weitere Gegenstände wie Motoren, Getriebe, Kettensägen und ein Kettenfahrzeug, welche vermutlich ebenfalls aus Diebstahlshandlungen stammen. Insgesamt wurden 22 Gegenstände sichergestellt und in polizeiliche Verwahrung genommen. Die Hinweisgeberin kann nun nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihr Fahrrad wieder in Empfang nehmen. gefertigt: Christopher Lüders Polizeioberkommissar PHR Reutershagen verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienstag Einsatzleitstelle Rostock

