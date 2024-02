POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Rostock (ots) - Im Verlaufe des 24.02.2024 fanden in der Rostocker Innenstadt verschiedene angemeldete Versammlungen und Aufzüge statt. Themen waren der zweite Jahrestag des Ukrainekrieges mit insgesamt 480 Teilnehmern und ein Aufzug in Gedenken an Mehmet Turgut, an dem sich 400 Personen beteiligten. Aus polizeilicher Sicht wurden keine Störungen bekannt. Carsten ...

