Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 mit Polizeibeteiligung

Rehna (ots)

Am 24.02.2024 gegen 12:36 Uhr kam es in Gadebusch auf der B104, Einmündung zur B208 (Rehnaer Straße), zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Streifenwagen der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der beteiligte Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Bundesstraße auf dem Weg zu einem Einsatz in Rehna. Der beteiligte PKW kam von der B208 und bog auf die B104 in Richtung Lützow ab. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde ein 39-jähriger Beteiligter verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Auch die beiden im Streifenwagen befindlichen Polizeibeamten klagten über Schmerzen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft. gefertigt: Philipp Werner Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell