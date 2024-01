POL-NOM: Kundgebung vor dem historischen Rathaus

Uslar (ots) - Uslar, Kreuzstraße 7, Freitag, 26.01.2024, 05.40 Uhr - 14.20 Uhr USLAR (st) - Einbruch in Einfamilienhaus Bislang unbekannte Personen verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Kreuzstraße und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Augenscheinlich entstand kein ...

