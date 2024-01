Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter kamen durchs Fenster

Uslar (ots)

Uslar, Kreuzstraße 7, Freitag, 26.01.2024, 05.40 Uhr - 14.20 Uhr

USLAR (st) - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Personen verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Kreuzstraße und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Augenscheinlich entstand kein Entwendungsschaden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täterkreis geben können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell