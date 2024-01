Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter bei Verkehrsunfall in Buer - Autofahrer missachtet Sperrungen

Gelsenkirchen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Essener am Freitagnachmittag, 12. Januar 2024, in Buer mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Gegen 15.05 Uhr fuhr der 39-Jährige entlang der Vinckestraße in Richtung Cranger Straße/Erlestraße. Dabei kam er in Höhe der Kreuzung Devesestraße/Röckstraße mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum auf dem angrenzenden Grünstreifen, ehe sein Wagen schließlich mit einer Häuserwand kollidierte. Alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst retteten den Essener aus seinem Auto. Vor Ort wurde der verletzte Mann erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Verkehrsinspektion unter der 0209 365 6252 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen musste die Vinckestraße in Richtung Cranger Straße/Erlestraße gesperrt werden. Trotz sichtbarer Sperrmaßnahmen, wie ein auf der Fahrbahn querstehender Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, versuchte ein 29-Jähriger die Sperrung zu umfahren. Aggressiv redete der uneinsichtige Gelsenkirchener auf die Polizeibeamten ein und fuhr schließlich in den Kreuzungsbereich hinein. Als er trotz Diskussion nicht weiterfahren durfte, drehte er sein Auto ruckartig in die entgegengesetzte Richtung und fuhr davon.

Die Polizeibeamten fertigten einen Bericht ans Straßenverkehrsamt und ahndeten eine Ordnungswidrikeit.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell