Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

B 64

Einbeck (ots)

Wenzen/ Bundesstraße 64 (beh):

Am 27.01.2024 gegen 12:35 Uhr soll es auf der Bundesstraße 64 zwischen Wenzen und Greene zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Der Fahrzeugführer eines grauen BMW X5 soll hierbei die Strecke von Greene in Richtung Wenzen befahren haben. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang Wenzen sei ihm ein Kleinlastkraftwagen mit grauem Aufbau sowie weißer Beschriftung auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Der Fahrzeugführer des BMW habe daraufhin ein Ausweichmanöver in den rechten Seitenraum der Fahrbahn durchführen müssen und hierbei einen Leitpfosten beschädigt. Der Sachschaden am BMW X5 beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsgeschehen oder zu dem flüchtigen Kleinlastkraftwagen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

