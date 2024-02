Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeihubschrauber findet hilflose 68-Jährige

Graal-Müritz (ots)

Am Abend des 22.02.2024 erhielt die Polizei gegen 19:00 Uhr die Information, dass sich eine 68-jährige Frau in einem Waldgebiet bei Graal-Müritz verlaufen hat. Da die Frau gesundheitlich eingeschränkt war, konnte, trotz eines direkten telefonischen Kontaktes, der Standort nicht näher bestimmt werden. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im weiteren Verlauf konnte durch die Hubschrauberbesatzung gegen 20:30 Uhr die Frau in dem Waldgebiet festgestellt und eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Sanitz herangeführt werden. In einer nahegelegenen Örtlichkeit wurde die 68-Jährige einer Rettungswagenbesatzung zur ersten medizinischen Versorgung übergeben. Nach Abschluss der Untersuchung war eine weitere medizinische Betreuung nicht erforderlich und die 68-Jährige konnte gegen 21:15 Uhr an eine Familienangehörge in Graal-Müritz übergeben werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

